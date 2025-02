Meh na mah: Tia blesti z glasom in flavto (Suzy)

Danes 14-letna Tia Prah v ansamblu Gašperja Mirnika, ki je eden mlajših na sceni, poje in igra flavto. Kot pravi, so jo že v vrtcu zaradi lepega glasu vabili na proslave. Marsikdaj so bile vzgojiteljice pred njenim nastopom bolj nervozne kot ona sama. Njeni glasbeni vzorniki so Avseniki, slavni tenorist Andrea Bocelli, njeni dve posestri, ki sta ji kot sestri, primorska glasbenica Tinkara Kovač ter njena mentorica flavte Tina Ostruh.

»Na začetku glasbene šole sem imela pred nastopi več treme, ta se je do danes precej omilila. Tu in tam me je še vedno strah, da bi pozabila besedilo ali narobe zaigrala flavto,« pravi najstnica, ki se je ansamblu Gašperja Mirnika pridružila, ko je štela komaj enajst let.

Z dedijem ter polsestrama Majo in Tajo

»Takrat še niti imena nismo imeli. Morali smo ga izbrati, ko smo na prireditvi Pokaži, kaj znaš v Dobju prejeli prvo nagrado občinstva.« Na nastope se vedno skrbno pripravi in si vse, kar potrebuje, zapiše na list papirja. »Zgodilo se je že, da sem doma pozabila obleko in je moral ponjo Bogdan Mirnik, oče harmonikarja in vodje Gašperja Mirnika, ki skrbi za vse nas.«

Pred vsakim nastopom se opoje in uglasi flavto, nato je na vrsti ličenje, ki si ga naredi sama. »Z veseljem se prepustim vizažistkam, kadar je to mogoče,« pravi mlada pevka, ki obožuje modo in nakupovanje lepih stvari. »Pa morje, smučanje, plezanje, šivanje, sama ustvarjam nakit, rada hodim na izlete, se družim z najbližjimi, kuham, telovadim.« Za nastop pogosto obleče narodno nošo. »Ta, ki jo nosim, je od moje mamice, ko je še plesala pri folklori. Čevlje, nogavice in ruto, ki je zame najlepša na svetu, sva z mami kupili in je samo moja. V bližnji prihodnosti si želim še lepšega sklepanca in obleke v vijolični barvi, ki jo obožujem,« nam še zaupa.

V eni od skladb se sprašuje: Kdo me bo peljal pred oltar.

Odrašča le z mamico Valentino, s katero imata odnos, kot bi bili prijateljici. »Moja mami in ati sta se razšla, ko sem imela komaj pet let, ravno sem šla v prvi razred. Čeprav je bil njun razhod zelo težak, danes vem, da je bilo tako najbolje za vse.«

Na lanskem festivalu v Oplotnici je ansambel Gašperja Mirnika za to skladbo prejel nagrado občinstva in stroke oziroma je nagrado za najboljšo melodijo in drugo najboljše besedilo prejela avtorica Vera Šolinc. A to ni bila edina nagrada tega ansambla. V Števerjanu so poleti prejeli prvo nagrado strokovne žirije za skladbo Muzika in decembra lani v Dolenjskih Toplicah na novoletnem festivalu srebrnega termalčka za skladbo Zaljubljena ptičica. Tudi sicer so veliko nastopali, celo v Črni Gori so bili. »Če nekaj delaš s srcem in dušo, ni nič težko. Za vsak dosežek je treba delati, brez tega ne gre. Želim si le, da bi se s fanti še naprej razumeli, se odkrito pogovarjali in veliko nastopali.«

In kje se vidi čez 20, 30 let? »Upam, da bom imela družino, psa (pomeranca), da bomo še nastopali z ansamblom in bom zadovoljna s svojo službo,« sklene pevka, ki ima tri polsestre Majo, Tajo in Emo ter polbrata Gala. Gal in Ema sta še mala, odlično pa se razume z Majo in Tajo, ki sta že odrasli in ju ima za pravi sestri.