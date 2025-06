Meh na mah: Skromni, srčni in vedno za šalo (Suzy)

Robi Novak, Blaž Turinek, Dejan Bevc, Robi Novak, Tilen Kočevar in Franci Mlakar so Mladi korenjaki, ki polnijo odre s svojo mladostno energijo, pristnim humorjem in odlično kvintetovsko glasbo. Čeprav veliko igrajo tako v tujini kot doma, imajo najraje stik z domačim občinstvom in se radi odzovejo povabilu na veselice, sejme in različne druge lokalne prireditve in dogodke.

Vodja ansambla je virtuoz na harmoniki Robi Novak.

Te dni so poslušalce razveselili z novo polko z naslovom Sej bil bi nor, ki je fantom zelo pri srcu. V živahnih ritmih resnično uživajo ter pokažejo nekaj mladostne norčavosti. Prepričani so, da je pesem pravšnja za poletje in bo ogrela srca vseh tistih, ki so že kdaj srečali osebo, ob kateri jim je zavrela kri. V pozitivnem pomenu seveda. Pod melodijo in aranžma se je podpisal njihov član Tilen, besedilo je spisala priznana Vera Šolinc. V njej Korenjaki znova dokazujejo, da imajo v krvi tisto pravšnje razmerje med humorjem in dobro glasbo.

Tilen Kočevar je avtor melodije nove polke Sej bil bi nor.

Fantje so za skladbo, kot je običajno, posneli videospot, tokrat pod taktirko Matica Padaršiča iz produkcije Padivideo, ki je za zgodbo napisal tudi scenarij. Kadre so Mladi korenjaki posneli v idiličnem okolju hiše ob ribniku, kjer jih je gostila družina najmlajšega člana ansambla Francija Mlakarja, ki se je fantom pridružil šele to pomlad in v ansambel vnesel svežo energijo. Je pa Franci edini, ki še ni oddan, saj ni še niti polnoleten, medtem ko so preostali člani ansambla že vsi oddani, dva sta celo poročena. »Besedilo pesmi govori o tistih dneh, ko se ti zdi, da se nič ne dogaja, potem nenadoma srečaš nekoga, no, pravzaprav neko lepo dekle, ki ti v hipu zmeša glavo. Sej bil bi nor je polka o trenutku, ko ti razum odpove, srce začne razbijati in preprosto moraš povedati, kar ti leži na duši. Pesem na zabaven način združuje navdušenje, privlačnost in malo zdrave norčavosti. Je takšna, kot smo mi. Sproščeni, zaletavi in včasih malo preveč iskreni,« opišejo novo polko.

Mladi korenjaki bodo prihodnje leto praznovali 20 let delovanja.

Ob tem priznajo, da jim srce zaigra ob njihovih boljših polovicah, in ne zanikajo, da seveda opazijo še kakšno drugo lepo dekle, s čimer ni nič narobe. »Pri dekletih nas najbolj očarata iskren nasmeh in sproščenost, še posebno nas prevzame, ko vidimo, da znajo plesati polko in uživajo v slovenski glasbi, saj je prav ta velik del nas in našega vsakdana,« pravijo Mladi korenjaki, ki so jim med snemanjem videospota delali družbo trije igralci Anja Sadnik, Aleš Zalar in Primož Podjed.