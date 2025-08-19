Meh na mah: Rok Gajšek postal očka in ustanovil ansambel (Suzy)

»Občutki, ko držiš v rokah svojega otroka, so nepopisni. Za trenutek se svet, ko primeš v roke to drobno bitje, ustavi.

A hkrati se šele zares začne,« je svoje občutke ob rojstvu prvorojenke Neli opisal Rok Gajšek, glasbenik iz Gorice pri Slivnici, ki mu je bila glasba položena v zibelko.

Rok Gajšek s hčerkico Neli v naročju

»Moj stari oče igra harmoniko in prav on mi je pokazal prve akorde in me naučil prvih pesmi. Kot otrok sem kazal veliko zanimanja za glasbo in že čisto majhen stal pod odri in improviziral, kot da nekaj igram. V kuhinji ni bilo predmeta, ki ga ne bi uporabil za inštrument. Da sem se začel ukvarjati z glasbo, so najbolj zaslužni moji starši, ki so me pri tem vseskozi podpirali. Ko so mi kupili prvo harmoniko, so me na mojo željo že kot prvošolčka vpisali še v Glasbeno šolo Šentjur, kjer sem po šestih letih uspešno končal učenje diatonične harmonike,« nam opiše začetke glasbene poti.

Vedno si je želel igrati še kak drug inštrument, poleg harmonike. Izbral je kitaro in se ob poslušanju slovenskih ansamblov in ogledovanju youtube posnetkov učenja lotil kar sam. »Vadil sem več ur na dan, tako da so me morali skoraj prositi, naj neham,« se smeje.

Resnejša glasbena pot se je zanj začela pri šestnajstih letih, ko se je ustanovil ansambel Vžig. »Takrat sem začel spoznavati, kako čarobno je stati na večjih odrih in občinstvu predajati glasbo,« pravi glasbenik, ki je po razhodu s prvimi glasbenimi prijatelji nov izziv našel v ansamblu Valovi. »Iskali so kitarista, šel sem na vaje in takoj smo se ujeli ter začeli pisati čudovito zgodbo. Z njimi sem preživel res lepe čase. Igrali smo na porokah, veselicah, na festivalih smo pobrali kar nekaj nagrad in se veliko zabavali. Spoznal sem veliko čudovitih ljudi, dobil nove glasbene prijatelje, pridobil ogromno izkušenj in videl, da mi lastno ustvarjanje glasbe ni tuje,« nam zaupa.

Barabini so nov ansambel na naši glasbeni sceni.

»Nedavno so se zaradi različnih interesov naše poti razšle in odločil sem se, da začnem pisati povsem novo glasbeno zgodbo, z novo ekipo. In dobil sem natanko to, kar sem iskal. Mladostno energijo, zagnanost, ekipo z istimi cilji in podobnimi izkušnjami. Basista Luko Pintariča, ki ima glasbeno izobrazbo, poznam od mladih nog in sva že igrala skupaj v ansamblu Vžig. Harmonikarja Nejca Pustotnika sem zasledil na družbenih omrežjih. Takoj sta mi bila všeč njegov slog igranja in energija. Po krajšem pogovoru je bil takoj za to, da se nam pridruži. Z Juretom Palčnikom, fantom s čudovitim glasom, pa sva se spoznala na eni od avdicij in je prav tako takoj privolil, da se nam pridruži. Tako so nastali Barabini,« nam opiše novi ansambel. Zdaj že pridno snemajo nove pesmi in videospote. Prvega bodo v kratkem predstavili javnosti. Njihova glasba je namenjena mlajši generaciji, a bodo zagotovo prav tako ogreli srca nekoliko starejših.

Glasbenik ima zelo rad svojo kitaro.

Sicer je po poklicu zdravstveni tehnik, zato je vajen delati z ljudmi. »To je poklic, ki zahteva veliko sočutja in potrpežljivosti, a je ob koncu delovnega dneva dober občutek, da si naredil za ljudi veliko dobrega. Ne samo z dejanji, tudi z besedami,« pravi Rok, ki je pred letom dni spoznal partnerico Urško in njeno hčerko Zojo, ki jo je takoj vzel za svojo. »Zdaj skupaj živimo v Vinski Gori. Urška me pri vsem podpira, iskreno poda mnenje o mojih idejah in pomaga usklajevati glasbeno in družinsko življenje, za kar sem ji neizmerno hvaležen.«

Pred kratkim sta postala očka in mamica prikupni deklici Neli. »To je novo poglavje. Ko jo pogledam, vse drugo postane manj pomembno,« strne pogovor Rok in doda, da je glasba njegova ljubezen, družina pa njegovo srce.