Meh na mah: Ptujski festival v zaodrju (Suzy)

Festival Graška Gora poje in igra ter Pod Pohorjem v Oplotnici sta bila revijalnega značaja, Vurberški festival so organizatorji odpovedali. Festivali niso le priložnost, da se glasbeniki izkažejo in dokažejo pred strokovno komisijo, na njih se med seboj družijo, za kar prepogosto nimajo časa, saj nastopajo na različnih koncih Slovenije. Zato ne čudi, da je bilo v zakulisju Ptujskega festivala zelo živahno.
V revialnem delu so letos nastopile Vesele Štajerke, skupina Erosi ter ansambel Petovia, v tekmovalnem ansambli Kvartet za 5, Vetrnjaki, Špas kvintet, Hmelbojsi, Občutek, Runda kvintet, ansambel Gašperja Mirnika, Opev, Kunstosi, Guštni muzikanti in Špadni fantje. Nagrade jih je prejelo več, najboljša sta bila Špas kvintet in Opev. Koga vse smo ujeli v zaodrju, si oglejte na fotografijah.