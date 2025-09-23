Meh na mah: Ptujski festival v zaodrju (Suzy)

Festival Graška Gora poje in igra ter Pod Pohorjem v Oplotnici sta bila revijalnega značaja, Vurberški festival so organizatorji odpovedali. Festivali niso le priložnost, da se glasbeniki izkažejo in dokažejo pred strokovno komisijo, na njih se med seboj družijo, za kar prepogosto nimajo časa, saj nastopajo na različnih koncih Slovenije. Zato ne čudi, da je bilo v zakulisju Ptujskega festivala zelo živahno.

V revialnem delu so letos nastopile Vesele Štajerke, skupina Erosi ter ansambel Petovia, v tekmovalnem ansambli Kvartet za 5, Vetrnjaki, Špas kvintet, Hmelbojsi, Občutek, Runda kvintet, ansambel Gašperja Mirnika, Opev, Kunstosi, Guštni muzikanti in Špadni fantje. Nagrade jih je prejelo več, najboljša sta bila Špas kvintet in Opev. Koga vse smo ujeli v zaodrju, si oglejte na fotografijah.

Damjan Pasarič, avtor besedila nagrajenega Špas kvinteta, in njegova Tinka Bukošek

Erosi so zapeli v revialnem delu.

Martin Škripač, vodja ansambla Ptujskih 5

Odličen kitarist Primož Kirič je s hčerko Enejo spremljal festival med občinstvom.

Vesela Štajerka Vidy Golob in Jože Sadek (Erosi) sta sestra in brat, ki sta imela tokrat priložnost skupaj stati na odru v revialnem delu.

Špas kvintet so bili najboljši kvintet.

Tia Prah, pevka ansambla Gašperja Mirnika, je za festival oblekla novo narodno nošo.