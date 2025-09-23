  • Delo d.o.o.
    Meh na mah: Ptujski festival v zaodrju (Suzy)

    Letošnja festivalska bera je klavrna, saj so se glasbeniki za nagrade s svojimi skladbami to poletje merili le na Ptujskem festivalu.
    Mojca Marot
     23. 9. 2025
    A+A-

    Festival Graška Gora poje in igra ter Pod Pohorjem v Oplotnici sta bila revijalnega značaja, Vurberški festival so organizatorji odpovedali. Festivali niso le priložnost, da se glasbeniki izkažejo in dokažejo pred strokovno komisijo, na njih se med seboj družijo, za kar prepogosto nimajo časa, saj nastopajo na različnih koncih Slovenije. Zato ne čudi, da je bilo v zakulisju Ptujskega festivala zelo živahno.

    V revialnem delu so letos nastopile Vesele Štajerke, skupina Erosi ter ansambel Petovia, v tekmovalnem ansambli Kvartet za 5, Vetrnjaki, Špas kvintet, Hmelbojsi, Občutek, Runda kvintet, ansambel Gašperja Mirnika, Opev, Kunstosi, Guštni muzikanti in Špadni fantje. Nagrade jih je prejelo več, najboljša sta bila Špas kvintet in Opev. Koga vse smo ujeli v zaodrju, si oglejte na fotografijah.

    festival, glasba, narodno-zabavna glasba, meh na mah, Ptujski festival, glasbeni festival, narodnozabavna glasba
