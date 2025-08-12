Meh na mah: prvič na festivalu in v narodni noši (Suzy)

Med njimi so bili prvič na festivalu v tej italijanski zamejski občini, v kateri 53 let ohranjajo slovenski jezik z glasbo in pesmimi, tudi fantje ansambla Nagajivi Tris iz Radeč, ki so se za ta dogodek prvič odeli v narodno nošo.

Zelo smo počaščeni, da smo se lahko udeležili letošnjega festivala v Števerjanu. Ta izkušnja se nam je za vedno vtisnila v spomin. Že ko smo prispeli, nas je prevzel poseben občutek, v zraku je bilo čutiti prelepo energijo, ki se je čez dan in zvečer le še stopnjevala.

Preplet zvokov harmonik, citer in drugih inštrumentov nas je prevzel, gostitelji so bili prijazni, prav tako občinstvo, ki je ustvarilo čudovito, prav praznično vzdušje, ki ga ne bomo pozabili,« povedo bratje Dušan, Matija in Matevž Lazar ter njihov bratranec Blaž Novak, ki so člani ansambla Nagajivi Tris.

Vsi so Radečani. Harmonikar Matija, basist Dušan in pevec Matevž so iz Jagnjenice, prihajajo iz kar dvanajstčlanske družine, imajo še sedem bratov in sestra. Ritem kitarist Blaž, prav tako sorodnik, je doma iz Počakovega. Kot pravijo fantje, so veseli, da so na festivalu spoznali številne nadarjene in strastne izvajalce, ki so na vsakem koraku izkazovali ljubezen do narodnozabavne glasbe, kakršno gojijo sami.

Dušan, Matevž in Matija Lazar ter Blaž Novak tik pred odhodom na oder

»To spoznavanje novih ljudi, ansamblov in kultur je bilo res navdihujoče. Vsak nastop je bil priložnost za izmenjavo izkušenj in zgodb, ki so nas povezovale na globlji ravni. Občutek povezanosti in strasti do glasbe je bil izjemen, saj smo vsi prišli tja z željo po ustvarjanju in deljenju nepozabnih trenutkov,« pravijo fantje.

Energija je bila neverjetna

Dodajajo, da so se med festivalom vrstile različne delavnice in nastopi, na katerih so se učili od drugih in si med seboj izmenjevali ideje.

»Ugotovili smo, kako različni stili in interpretacije bogatijo našo domačo glasbeno sceno, in uživali v nastopih drugih ansamblov. Vsak je prinesel s seboj nekaj svojega, učili smo se in nadgrajevali lastno znanje,« pove Matija. »Dodatni vtis so naredile zgodbe in občutki, ki so jih delili gostje in izvajalci. Vsaka pesem je imela svojo zgodbo, ki je odražala bogato kulturo in tradicijo naše Slovenije. Čutiti je bilo, kako lepo se slovenska glasba širi v tuje dežele, s čimer se ohranja in bogati kulturna dediščina. Festival je bil več kot le glasbena prireditev, veliko je bilo druženja, sklepanja novih prijateljstev in odkrivanja novih svetov z zvoki in melodijo,« strne misli Dušan.

Fantje po nastopu, ko je bil led prebit.

Energija, ko so stopili na oder, je bila neverjetna, so enotni. Imeli so občutek, da so postali del nečesa velikega. »Ta izkušnja nam je odprla novo poglavje v glasbi in življenju, dobili smo navdih za naprej, lahko bi rekli, da živimo glasbene sanje. Povezanost z drugimi izvajalci in občinstvom je bila neprecenljiva,« pove Blaž. Vsi, skupaj z najmlajšim Matevžem, ki se jim je pridružil letos, se veselijo prihodnjih festivalov.

Nagajivi Tris prvič v Števerjanu

In še nekaj je bilo zelo posebno. Fantje so se prvič odeli v narodno nošo, zaradi česar sta bila Mojca in Boštjan Lazar, mama in oče Dušana, Matije in Matevža, vidno ganjena. Blaža sta v Števerjanu spremljala žena Maja in njun sin Oskar. Kot so še povedali fantje, bi festival priporočili vsakemu ansamblu, ki išče novo dogodivščino in hkrati izlet. »To je priložnost, da se povežeš z drugimi, deliš svoje talente in uživaš v čarobnosti glasbe. Na tem festivalu smo spoznali, da je glasba univerzalni jezik, ki nas povezuje in nas hkrati opominja na lepoto naše domovine,« so občutke strnili Dušan, Matija, Blaž in Matevž, člani ansambla Nagajivi Tris.