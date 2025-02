Meh na mah: Prifarci z gosti iz soseščine (Suzy)

Prifarski muzikanti so na koncertu K sosedu v vas na odru gostili številne glasbene goste iz naše soseščine. V Argentini rojeno operno in koncertno pevko slovenskih korenin Bernardo Fink Inzko, ki je nastopila na največjih svetovnih odrih in živi na avstrijskem Koroškem, svetovno znanega harmonikarja Denisa Novata iz Trsta ter mlado umetnico Stefanio Dravecz iz Porabja na Madžarskem.

Denis Novato in Matija Marinč sta raztegnila meha.

Jernej Pečak in Anja Bukovec sta blestela vsak s svojo violino.

Poleg prifarcev Martina in Matije Marinča, Mitje Ferenca, Valentina Južniča, Toneta Obranoviča, Jerneja Pečaka in Dejana Šuštarja so bili z njimi na odru jazbečari, Dule Krajnc, Miha Gorše, Sašo Debelec, Damir Zajec, Tina Južnič in Marjan Lisac, vrhunska violinistka Anja Bukovec, ki je navdušila s Straussovo Na lepi modri Donavi ter madžarskim Čardašem, citrarka Jasmina Levičar, spremljevalni vokalistki Sara Lamprečnik in Lucija Marčič, s plesom so dogajanje popestrili plesalci folklornih skupin Tine Rožanc in France Marolt, z glasovi maroltovke.

Maroltovke so prelepo pele.

Tone Sotošek s sinovi

Ponovno je iz Krškega prišel v goste tudi Toni Sotošek s sinovi Miho, Maticem in Tonijem ml., ki so s prifarci izvedli skladbo Slovenija pravljična. V drugem delu koncerta, ki bo na sporedu v petek, 14. februarja, na valentinovo, bomo videli tudi pevca Darka Domijana iz sosednje Hrvaške. Veselo ni bilo le na odru, temveč tudi za njim, kjer je nastalo nekaj lepih fotografij.

Prifarski muzikanti so a capella zapeli nekaj ljudskih