Meh na mah: Klavdija Ceglar z učenci posnela prvi videospot (Suzy)

Pravi, da jo to notranje osrečuje in bogati, hkrati ohranja slovenske pesmi, da ne bodo šle v pozabo.

»Že dolgo sem si želela, da bi z učenci posneli videospot in ustvarili nekaj, kar bo vsem v ponos. Hkrati sem jim s tem dala možnost, da stopijo pred kamero ter si pridobijo dodatne izkušnje, ki jih takšno snemanje prinaša,« pravi Klavdija Ceglar, harmonikarka in vodja lastne glasbene šole, ki se ji je na snemanju videospota za venček ljudskih pridružilo 45 učencev, starih od šest do 72 let, kar pomeni, da je šlo za pravo medgeneracijsko druženje.

Klavdija Ceglar že 14 let poučuje harmoniko mlade in starejše.

Ideja za ta projekt se ji je utrnila lani decembra, ko je intenzivno razmišljala o snemanju. Vzela si je čas, sledila notranjemu glasu in se domislila, da bi obudili pristne ljudske pesmi.

»Čutila sem, da bo to tisto pravo, in sestavila venček ljudskih, za katerega sem sama ustvarila priredbo. Izbrala sem pesmi Zakrivljena palica v roki, Kam bova vandrala vandrovček, Moj očka, Dekle, zakaj tajiš in Jaz pa ti. Ko sem imela priredbo sestavljeno, sem poklicala Klemena Hribarja, člana ansambla Novi spomini, v čigar studiu smo posneli avdioposnetek. Že tam se je ustvarila prava energija. Naslednji korak je bil, da učencem predstavim venček in se vsi te pesmi naučijo igrati. Začeli smo marca in vadili vse do letošnjega junija. In vse pohvale prav vsem učencem, ki so si zelo prizadevali, da so svojo nalogo dobro opravili. Ponosna sem na vse,« pravi Ceglarjeva.

Z učenci pogosto nastopa na raznih prireditvah

Videospot so posneli 8. junija v občini Ivančna Gorica, iz katere prihaja. »Kadre smo snemali v turistični vasi Pristava nad Stično, ki se ponaša z neokrnjeno naravo in čudovitimi razgledi. Vreme nam je bilo še preveč naklonjeno, saj je bil vroč dan, a smo se založili s hladnimi napitki.« Množični odziv učencev ji je vlil motivacijo in svež zagon za nadaljnje delo. V videospotu so se izkazali učenci iz društva Sožitje, s katerimi je začela sodelovati lani. Nekateri so še začetniki, drugi se učijo igranja harmonike že več let. Posnel in zmontiral ga je Matic Padaršič.

Njeni harmonikarji so se množično zbrali v vasi Pristava nad Stično v občini Ivančna Gorica in posneli videospot.

»Zelo sem hvaležna vsem domačim za podporo in pomoč pri tem projektu, seveda si zahvalo zaslužijo tudi vsi učenci in njihovi starši, saj je vsak dodal košček v mozaik, da je videospot, ki je že na ogled na portalu youtube, tak, kot je, in smo nanj lahko ponosni. Ta je bil res naš prvi, a ne zadnji,« napoveduje.

Z učenci pogosto nastopa na raznih prireditvah, tako da imajo za seboj že kar nekaj nastopov. Harmonikarskemu orkestru se velikokrat pridružita kitarist in baritonist, da vse zveni še bolj polno. Letos, denimo, so že nastopili v domu starejših Bokalce, kjer jih je posnela Gold TV, kar je bila za učence prav tako zanimiva izkušnja, saj so mnogi prvič v živo videli kamero.

»Na povabilo družine Slak smo zaigrali v muzeju Lojzeta Slaka ob predstavitvi knjige o Slakovih avtorice Anice Levstik, prav tako smo bili na srečanju harmonikarjev na Bledu,« strne pogovor Klavdija Ceglar, ki vse, ki bi se želeli pridružiti harmonikarski ekipi, vabi v svoje vrste.