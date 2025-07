Meh na mah: domače viže na festivalu Pivo in cvetje (Suzy)

Da je v Sloveniji harmonika alfa in omega vsake dobre zabave, se zaveda celo hrvaška zvezdnica Severina, saj jo je vključila v svoj nastop na letošnjem jubilejnem Pivu in cvetju. S prav tem glasbilom so se na odru jubilejnega festivala že na svečanosti ob 200. obletnici pivovarstva pojavili Fehtarji in premierno izvedli jubilejno pesem 200 let Maje Keuc in Tokaca v narodnozabavni priredbi.

Ansambli Pogum, Akordi in Glas so z Žigo Pungerčarjem, Andrejem Bergantom in Silvom Pliberškom združili moči in obiskovalcem pričarali delček Slakovega večera, kot so ga predstavili po Sloveniji pred nekaj meseci. Slišali smo nekaj najlepših viž iz bogate zapuščine Lojzeta Slaka. Lojze Pungerčar, Slakov nečak, se je za kratek čas prelevil v Lojzeta, ki je prišel na obisk iz nebes. S humorjem je nastop začinil legendarni Vinko Šimek, ki se je za presenečenje pomešal še med člane Alpskega kvinteta z Otom Pestnerjem, ki so zabavali množico na občinskem dvorišču, kjer je za prijetno domače vzdušje skrbelo Konjerejsko društvo Vrh nad Laškim.

Slakov večer so pričarali ansambli Pogum, Akordi in Glas z Žigo in Leopoldom Pungerčarjem, Andrejem Bergantom in Vinkom Šimekom.

Naslednji dan so jih z nastopom razveselili člani Kvinteta Dori, ki so prepoznavnim lastnim avtorskim vižam dodali znane uspešnice, brez katerih na tovrstnih dogodkih ne gre.

Brata Primož in Boris Razboršek ter Boštjan Per z Veselo Štajerko Marjano Hercog Rakovnik

Ansambel Pogum v zaodrju

Vinko Šimek je zapel z Alpskim kvintetom.