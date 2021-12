Meditacija: Luč za Slovenijo

»Dragi varuh, draga varuhinja luči in ljubezni, čas je, da se združimo v mrežo luči in ljubezni in preplavimo Slovenijo in svet z njima. 21. 12. 2021, ob 21. 12, bo izjemen dan, in če se združimo, lahko dosežemo resnično velik preboj v dvigu zavesti naše Slovenije in Zemlje. Prisrčno vabljeni vsi lightworkerji, gridworkwerji, vsi, ki na kakršen koli način prispevate k dobrobiti Slovenije, Zemlje in človeštva, da se združimo in s tem dodamo še več luči in ljubezni v skupno dobro. Pokažimo z zgledom, da postajamo zavest enosti, da stopamo na višjo raven, da presegamo duhovni ego in se zmoremo združiti v eno. Svet, ki je pred nami, je svet enosti in brezpogojne ljubezni. Če vibrira s tabo in čutiš, da lahko kakor koli pomagaš, da se zgodi, se ti globoko zahvaljujem. Delamo za dobrobit človeštva. Zato smo prišli. Torej na kakršen koli način, ki ti je blizu, narediš dogodek, meditacijo ali pozoveš svoje sledilce, da se ob navedeni uri združimo v enotno polje ljubezni in zasijemo, združeni kot še nikoli. Povezava za dogodek je: https://fb.me/e/1fNrgdzXU,« pravi Anamarija Kovačič, ki ga organizira skupaj z drugimi terapevti in duhovnimi buditelji. *