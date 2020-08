Med užitkom in delom

To je število novih okužb, največ jih je iz Ljubljane

Po podatkih sledilnika za covid 19 je nedeljsko testiranje pokazalo na 13 novih okužb v Sloveniji. Opravili so 393 testov, umrl ni noben bolnik. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 19 bolnikov s covidom 19, od tega so trije na intenzivni negi. Tokrat so največ novih okužb, štiri, zabeležili v Ljubljani, dve so potrdili v Novem mestu, po eno pa v občinah Grosuplje, Šmartno pri Litiji,