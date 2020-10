Med predstavo so mu počile hlače

Ne skriva, da se rad drži zase, iz ljubezni do samote pa je nastala tudi njegova tretja knjiga Casino Banale, ki nas bo popeljala v svet kriminala in satire, Juretovega zaščitnega znaka. Razgalili ste Radio Ga-ga, nato ste si zamišljali, kaj bi se zgodilo, če bi se predsedniku omračil um, zdaj pa na police pošiljate svoj prvi roman. Kakšni so občutki ob tej posebni priložnosti?Občutki so odlični! Končno lahko s svetom delim nekaj, kar me je nekaj mesecev sila razveseljevalo.Kako dolgo je v vas tlela želja po kriminalki oziroma romanu?Nekje od leta 2016, a sem bil tako prezaposlen z drugimi stvarmi, da preprosto nisem ...