Med 24-urnim dobrodelnim veslanjem priveslali 13.800 evrov (Suzy)

V športnem centru CrossFit v Ljubljani so že osmo leto zapored organizirali 24-urno dobrodelno veslanje, s katerim so zbirali denar za otroke iz socialno ogroženih družin v okviru projektu Veriga dobrih ljudi. Tokrat so priveslali 13.800 evrov. Vsak kilometer je pomenil en evro, donatorji so potem zneske podvojili, nekateri celo potrojili, v dobrodelne lončke so namenili tudi sodelujoči.

Teh je bilo 350, med njimi so bili mnogi znani obrazi od ekipe POP TV do hokejistov Olimpije, Jesenic in Slavije. Že osmo leto zapored sta se dogodka udeležila pevec Marko Vozelj in nogometni vratar Nejc Vidmar, letos prvič na njem ni bilo dolgoletne predsednice ZPM MP in prijateljice Anite Ogulin. A se je prvič pridružil ambasador dobrodelnosti in voditelj na Radiu 1 Miha Deželak, ki je z Anito sodeloval pri številnih izjemnih dobrodelnih projektih. Tako dober, kot je kolesar, je bil tudi kot dvoranski veslač.

Marko Vozelj vsako leto vesla in dela zase.

Tatjana Bobnar, nekoč prva policistka, danes svetovalka predsednice države, je pridno nabirala dobrodelne kilometre.