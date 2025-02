Matt Damon v vlogi epskega junaka Odiseja (Suzy)

Filmi režiserja Christopherja Nolana so vedno težko pričakovani. Za naslednjega se je vznemirjenje ravnokar močno okrepilo. Studio Universal je namreč razkril prvi vpogled v film, ki ga ustvarja po Homerjevi Odiseji, čeprav film na platna prihaja šele poleti 2026. Glavno vlogo bo igral Matt Damon, ki bo uprizoril kralja Itake na nevarnem potovanju domov po trojanski vojni. Na poti se bo moral na zahrbtnem morju, ki ga ločuje od doma in žene Penelope, soočiti s kiklopom Polifemom, sirenami, nimfo Kalipso in čarovniško boginjo Kirko.

V filmu naj bi igrala res zvezdniška zasedba, med drugim Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o in Charlize Theron. Damon je z režiserjem že sodeloval v filmu Oppenheimer, vendar je Nolan skrivnosten glede svojega ustvarjanja, zato je sicer znana zasedba, a nihče ne ve, kdo igra koga, čeprav se o tem že močno ugiba. Na odgovore bomo morali še počakati.