Matjaž Zupan in Primož Grašič: čas je za novo dogodivščino! (Suzy)

Najstniki, stari komaj štirinajst in petnajst let, so se javnosti predstavili kot Apokalipsa in mnogi, ki so se v osemdesetih letih zabavali pred hotelom Creina, na Gorenjskem sejmu v središču Kranja ter v kulturnih domovih, se jih zagotovo še spomnijo – mladih, drznih in zaljubljenih v glasbo.

Matjaž Zupan in Primož Grašič sta se nedavno spomnila njihovega prvega poletnega koncerta v mestu Sutivan na Braču, ki se je zgodil pred natanko 40 leti. Ideja, da bi na poseben način počastila imenitno obletnico nastanka skupine, ki jima je odprla vrata v svet glasbe, se jima je zdela fantastična.

Vedno povezana

Po razpadu Apokalipse sta se podala vsak na svojo pot, Zupan je bil pevec skupine California in je znan tudi kot MZ Hektor, Grašič je zašel v jazz vode in je že več kot 30 let kitarist Big Banda RTV Slovenija. Kljub temu sta ves čas ostala povezana in sta od leta 1994 ustvarjala v Grašičevi hiši v Kranju, ki je postala dom mnogih uspešnic – med njimi so tam nastale Jagode in čokolada, Romeo in Julija in mnoge druge pesmi.

Petega septembra bosta v letnem gledališču Khislstein v Kranju proslavila častitljivo obletnico njune prve skupine in poskrbela za pravo glasbeno doživetje. Na odru se jima bodo pridružili številni glasbeni gostje, med njimi člani zasedb Apokalipsa in California, Janez Bončina Benč, Oto Pestner, Alenka Godec, Matjaževa hči Leya Leanne in Primožev sin Tijan Grašič. Glasbenika pravita, da je po štirih desetletjih napočil čas za novo skupno glasbeno dogodivščino.

Oder je bil njihova služba

»Pred 40 leti nas je združila glasba, čeprav nismo imeli izkušenj. Vodila nas je ljubezen in nastala je skupina, s katero smo hitro uspeli. Pravzaprav smo bili velika zanimivost, saj smo kot najstniki preigravali precej resno glasbo osemdesetih. Bili smo uspešni, seveda na lokalni ravni, a smo prav tako hitro tudi končali to naše skupno potovanje. Oder je bil naša služba, saj smo se kot osnovnošolci preživljali z glasbo,« se Matjaž spominja začetkov skupine. Njegove poti se s Primoževimi prepletajo že dolgo in prav to sodelovanje bo rdeča nit kranjskega koncerta. »Predstavila bova najin prvi skupni bend in druge projekte, ki so naju spremljali skozi kariero,« se veseli.

Matjaž Zupan in Primož Grašič se veselita koncerta v Kranju, kjer se je vse začelo.

Primož doda, da dnevi do koncerta, ko bosta po 40 letih spet skupaj stala na odru, minevajo prehitro. »Skoraj tako, kot so minila zadnja desetletja. Ljudje radi pravijo, da je bilo včasih lepo, zdaj pa ni več. Ko se ozrem nazaj, ni bilo vedno lepo. Kruh glasbenika je težko prigaran. Nikoli se nisem preveč oziral nazaj, a sem se v dneh pred koncertom poglobil v spomine. In nekaterim sva se z Matjažem od srca nasmejala,« pravi. Oba si želita, da bi obiskovalci v Kranju začutili njuno skupno zgodovino in se prepustili glasbi, ki je tlakovala njuno pot.