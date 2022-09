Matjaž Nemec: Zbogom, Slovenija!

Najtežja so slovesa, in čeprav le za nekaj let, je Matjažu Nemcu hudo, da je moral zapustiti Slovenijo. V Ljubljani si je uredil dom, poskrbel za naraščaj, zdaj pa je zaradi službe sprejel neljubo odločitev, da se skupaj z drago in sinom preseli v Bruselj.

Pot do Belgije je bila dolga, a ne preveč naporna.

Zaradi obilo prtljage so se na pot podali z avtom, na streho katerega so pričvrstili kolesa, kajti politik bo tudi v Belgiji skrbel tudi za svojo kondicijo in telo. V 12 urah so premagali 1193 kilometrov, vmes pa opravili zgolj en postanek. Njihov novi dom je sicer udoben in svetel, a še zdaleč ne tako topel kot slovenski. Se bodo pa zato toliko bolj potrudili, da se tudi v zibelki evropskega parlamenta čim prej udomačijo in začnejo postavljati temelje za nemoteno družinsko življenje.