Matjaž Nemec po Sloveniji v troje

Poslanec Matjaž Nemec preživlja najlepše poletje življenja, saj ga prvič doslej lahko uživa v troje. S partnerico Nino in sinkom Majem odkrivajo lepote Slovenije, in kot je v navadi, je treba otrokom že zgodaj privzgojiti ljubezen do domovine. Matjaž to spretno počne, poleg tega pa nam dovoli, da vsaj od daleč spoznamo trimesečnega fantka, ki skrbi, da je doma pestro kot še nikoli doslej. Tudi potepi po različnih regijah so še bolj vznemirljivi in razgibani, saj je vse prilagojeno družinski dinamiki, in četudi je težko spregledati okoliške lepote, je glavna atrakcija vendarle nadobudni Maj. To niti ni takšno presenečenje, saj so zaradi njega izleti še bolj zabavni.

Komentarji: