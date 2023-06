Matjaž Jelen: Če imaš na koncertu dekleta, pridejo za njimi tudi fantje (Suzy)

Šank Rock bodo z velikim koncertom ob Velenjskem jezeru 16. junija obeležili zavidljivih 40 let svojega obstoja. Bend, ki je v marsičem pri nas oral ledino, je šel v vsem tem času skozi številne izzive in spremembe. Na nekatere, kot so številne uspešnice, podoba in medosebni odnosi, so lahko vplivali, na druge, kot so razpad nekdanje države, obdobje tranzicije, menjave valut, bolj ali manj uspešne osebne in poslovne zgodbe, pač ne.