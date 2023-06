Matjaž in Vanja Romih: Življenje nama je zastavilo nekaj vprašanj (Suzy)

Par je pred časom začel povsem nepretenciozno ustvarjati nežno, čutno glasbo v ritmih brazilske bossa nove, početje ju je zbližalo, nastajalo je vse več pesmi, ki so naletele na dober odziv med poslušalci, za šalo sta posnela še nekaj videospotov, se prijavila na nekaj glasbenih festivalov in bila sprejeta, danes pa je tu njun prvenec z naslovom Terapija za pare. Povabili smo ju na pogovor pred nastopom na Melodijah morja in sonca, ki jih bo 8. julija gostil Avditorij Portorož. Ustvarjata pod imenom BosaZnova, odgovarjata pa kot eno, razen takrat, ko pripovedujeta vsak svojo zgodbo. »Najin od...