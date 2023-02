Matilda bi mu bila v ponos

Dvaindvajsetega januarja je minilo že 15 let od smrti Heatha Ledgerja, ki je pri 28 letih umrl zaradi koktajla zdravil na recept, med katerimi so bila protibolečinska in pomirjevalna sredstva. Vprašanje, kaj vse bi mladi, nadarjeni igralec še lahko ustvaril, je za vedno obviselo v zraku.

Michelle in Heath sta bila par tri leta.

V Avstraliji rojeni umetnik je svoj hollywoodski preboj doživel s filmom 10 razlogov, zakaj te sovražim, v katerem je skupaj z Julio Stiles uprizoril najstniško zaljubljenost. Vloge, ki so sledile, so bile skrbno izbrane, saj je želel pokazati razsežnosti svojega talenta, kar je dokazal z vlogo gejevskega kavboja v filmu Gora Brokeback, ki je bil zanj usoden. Prejel je namreč prvo nominacijo za oskarja, med snemanjem pa spoznal igralko Michelle Williams, s katero sta se zaljubila, zaročila in kaj hitro tudi dobila hčerkico Matildo Rose. Ko je očka umrl, je imela deklica dobri dve leti. Čeprav sta se z Michelle le malo pred njegovo smrtjo razšla, jo je izguba globoko prizadela, Heathova družina pa je zatrdila, da bosta obe dekleti za vedno del njihove družine in bo vse, kar je Heath zapustil, pripadlo njegovi edinki.

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je določila, da bo posthumni oskar, s katerim ga je nagradila leto dni po smrti za vlogo Jokerja v filmu Vitez teme, pripadel Matildi, ko dopolni osemnajst let, pred tem bo zanj skrbela njena mama. Najstnica je zelo podobna očetu, menda je zvedava in rada igra šah, tako kot on, za kar uporablja kar njegovo šahovnico.