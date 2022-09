Matic Novak o ADHD: Ne gre za motnjo, za odnos gre

Ozavešča javnost in stroko, ob tem pa se s svojo vihravo energijo dotakne vsakogar. Najprej očara z videzom, takoj zatem še z bogatimi izkušnjami in duhovno širino. Predvsem pa nas spodbuja, da je z vsako 'motnjo' moč živeti, če kot okolica premoremo dovolj človečnosti. V našem prostoru se o ADHD do pred kratkim ni govorilo na glas. To lahko zagotovo pripisujemo vplivu bolj čustveno zavrtih generacij, v katerih se je vsak odmik od ustaljenih norm enačilo s posebnostjo. Strogost in vsiljena avtoriteta »Načeloma je imela ta posebnost negativni prizvok, ki se je odražal tudi v v...