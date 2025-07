Matevž Šalehar - Hamo: Ne umetne inteligence, bojte se kamer! (Suzy)

Hamo je v poletje vstopil s šaljivo odo umetni inteligenci Ej, ĐPT, dej mi povej, v kateri ugiba, ali je Chat GPT samski ali kaj 'muti' s Siri in Alexo. Ker obstajati samo za delo, brez romantike in ljubezni res nima smisla. Si bo pa tokratno snemanje videa, ki po estetiki malo spominja na priljubljeno serijo Severance, zapomnil kot prav posebno boleče: »Ko so me snemali, kako tipkam po računalniku (posnetek ni bil uporabljen), so tako dolgo urejali osvetlitev, da sem pozabil, da je nad mano kamera. Ko sem čez pol ure vstal izza računalnika, sem skoraj odlomil objektiv. Ob tem sem si nategnil vratno mišico in bil zato vse snemanje na močnih protibolečinskih tabletah, sicer spota ne bi posneli. Če dobro pogledate zadnji kader, kako res štorasto obrnem glavo proti simpatiji iz spota, je to zato, ker je bil občutek, kot da imam v vrat zapičena dva mesarska noža.« Auč! Novo pesem boste lahko med prvimi v živo slišali 28. avgusta na že skoraj razprodanem koncertu z Big Bandom RTVS v Križankah, z bratom Miho Šaleharjem pa bosta jeseni napadla odrske deske z glasbeno komedijo Brata.