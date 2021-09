Materinstvo jih je še polepšalo (FOTO)

Reese Witherspoon at arrivals for WICKED Opening Night Hosted by Universal Pictures, Pantages Theatre, Los Angeles, CA, June 22, 2005.,Image: 96897203, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER, Beyonce Knowles, 2002, (c) New Line/courtesy Everett Collection,Image: 97781442, License: Rights-managed, Restrictions: For usage credit please use; ©New Line Cinema/Courtesy Everett Collection, Model Release: no, Credit line: Profimedia

Julia Roberts, 53 let, 3 otroci

Zvezda romantičnih komedij je prvič postala mama leta 2004, ko sta z možem Dannyjem Modrom dobila dvojčke, drugič pa leta 2007, ko se jima je rodil sin. Pred časom je priznala, da jo materinstvo nenehno postavlja pred nove izzive. Materinstvo igralki, ki je ob treh najstnikih v hiši videti naravnost cvetoče, očitno še kako dobro dene.

Gwen Stefani, 51 let, 3 otroci

»Sprva nisem želela razmišljati o sebi kot o mami,« je pred leti priznala pevka skupine No Doubt. A ko ji je navsezadnje uspelo najti ravnovesje med kariero in materinstvom, je ni bilo več mogoče ustaviti. Danes uspešno krmari med petjem in materinstvom, ob treh sinovih, rojenih leta 2006, 2008 in 2014, pa je še vedno videti kot smrkljica, ki je komaj prerasla najstniška leta.

42nd Toronto International Film Festival - The Mountain Between Us - Premiere,Image: 348968001, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia

Kate Hudson, 42 let, 3 otroci

Zvezdnica ima tri otroke: sina Ryderja, rojenega leta 2004, Binghama, ki se je rodil julija 2011, in hčerko Rani Rose, ki je na svet prijokala oktobra 2018. »Čudovito je – in še več. Je nebeško lepo,« Kate opisuje radosti materinstva. Glede na to, kako žari na rdeči preprogi, in posnetke paparacev, na katerih je največkrat dobre volje in polna energije, ji vsekakor verjamemo.

Reese Witherspoon, 45 let, 3 otroci

Svetlolaska, ki je zaslovela z vlogo v Blondinki s Harvarda, je prvič postala mama leta 1999, ko je bila stara 23 let. »Pojma nisem imela, kaj počnem. Bila sem mlada. Bil je šok. Ko me ljudje vprašajo, kdaj je najboljši čas za to, da imaš otroka, jim rečem: kar izberite najboljši dan za to, da se vam življenje obrne na glavo,« pravi igralka, ki se ji je življenje po otrocih očitno popolnoma spremenilo na bolje. Po drugem otroku je leta 2006 dobila prvega oskarja in bila ponovno nominirana po tretjem leta 2015.

Včasih je veljalo, da ženska najlepše žari v mladosti, še preden si ustvari družino, danes pa številne mame, tudi zvezdniške, dokazujejo, da je ženska najlepša, ko se počuti zares izpolnjeno. Tiste, ki najdejo izpolnitev v materinstvu, v zrelih letih zablestijo bolj, kot so kdajkoli prej.