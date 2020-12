Materinski prijemi Mance Špik

Pri vzgoji je pomembno biti dosleden, česar se zaveda tudi Manca Špik. Postaviti meje in biti dober zgled je tisto, kar šteje, in to velja tudi pri hišnih opravilih. Še toliko bolje je, če vse zapakiraš v igro in otroku približaš določene obveznosti na zabaven način. Pevka je svojo hčerko že motivirala, saj je deklica prava navdušenka nad pospravljanjem, kar nekaterim otrokom ne diši preveč. Vendar je s pravilnimi pripomočki vse lažje in bolj mikavno, zato si lahko mamica privošči zaslužen popoldanski počitek, ob tem pa opazuje prikupno Lano, kako zavzeto sesa po sobi. Upravičeno je ponosna nanjo in nam podaja odličen primer, kako je mogoče z veliko dobre volje osrečiti otroka, starše in hkrati polepšati še dom, ki se sveti od čistoče.