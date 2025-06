Matej Zemljič v raju: solzavo slovo (Suzy)

Čeprav se je že pred začetkom druge sezone serije Skrito v raju šušljalo, da bodo poleti predvajali zadnji del, so gledalci še vedno upali, da gre le za neslano šalo. A so se govorice izkazale za resnične. Najbolj je to obžalovala igralska ekipa z glavnima junakoma Gajo Filač in Matejem Zemljičem na čelu.

Glavna junaka sta se na snemanju neizmerno zabavala.

Še pogled v zakulisje, kako so nastajali morski prizori.

Še nikoli doslej niso imeli občutka, da so na delovnem mestu, ampak na počitnicah. Snemanje je večinoma potekalo na morju, kar je bila dodana vrednost njihovemu poklicu. Prvi alarm, da se kljub odličnemu odzivu gledalstva zgodba zaključuje, se je sprožil, ko so v Ljubljani podrli kuliso za nastajanje notranjih prizorov. Postavnega Ljubljančana je serija izstrelila med zvezde, zato je v njegovem srcu pustila prav poseben pečat. Tudi celotna zasedba se je odlično ujela, postali so prijatelji in slovo je bilo solzavo. Ostal je sladko-grenak priokus, nič več ne bo slanih poljubov, so si pa obljubili, da bodo obujali spomine na rajsko poletje z organiziranimi srečanji.

Gora besedila je le del tega, kar se je moral v dveh sezonah naučiti Zemljič.

Najbolj je konec serije prizadel najmlajše oboževalke, ki še kar ne morejo verjeti, da se njihova najljubša zaljubljenca ne bosta več skupaj podila po obali.