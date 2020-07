Matej Zemljič: postal je magister

Lep, pameten in še uspešen, vse to in marsikaj več je igralec Matej Zemljič. Širše gledalstvo ga je bolje spoznalo v predčasno prekinjeni seriji Najini mostovi, kjer je predvsem ženskam hitro zlezel pod kožo. Jeseni ga bodo lahko spet občudovale, saj se serija vrača na male zaslone, ekipa pa je že zaključila snemanje druge sezone. V tem času je postavni Matej odkljukal še eno veliko obveznost s svojega seznama življenjskih ciljev, kajti postal je magister umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Zdaj so pred njim novi izzivi. Eden od njih bo vsekakor najti novo zaposlitev, ker mu v Mestnem gledališču Ljubljanskem žal niso podaljšali pogodbe. A za tako nadarjenega igralca, ki je svoje veščine že pokazal tudi na filmskem platnu, se bo zagotovo našlo veliko ponudb po tem, ko se bo stanje na kulturnem področju končno normaliziralo.