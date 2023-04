Matej Praprotnik na kolo za telo in boljšo družbo (FOTO)

Mateja Praprotnika z Vala 202 poslušalci poznajo kot pronicljivega radijskega voditelja. Je pa tudi eden najbolj vestnih in vztrajnih ljubljanskih kolesarjev. Vedno vzorno opremljen, s torbami na prtljažniku kolesa in čelado na glavi, pogosto tudi z vzvratnim ogledalcem, nameščenim na okvir očal. »Ne spomnim se trenutka, ki bi bil usoden za moj odnos do kolesarjenja. Na kolesu preprosto uživam. Tudi drugim želim pokazati, da je kolesarjenje predvsem zabavno. Je druženje in raziskovanje mesta, ki ima tudi kup pozitivnih posledic za družbo,« pravi Matej, ki kolesari skoraj vsak dan.

matej praprotnik

V službo in domov letno naredi skoraj 3000 kilometrov, kar je približno toliko, kolikor znaša dolžina trase na Tour de France. Zelo rad pa sede tudi na cestno kolo. Kot otrok je Slovenijo raziskoval na zadnjih sedežih avtomobila s starši, iste kraje pa zdaj obišče na kolesu in si za odkrivanje vzame več časa. Prijatelji so ga navdušili še nad gorskim kolesarjenjem. Vožnja na Rašico in nazaj je čisti užitek. Zaradi vsega tega ni presenetljivo, da je sredi poletja postal še kolesarski župan Ljubljane. »Nekdo mi je namignil, da Ljubljana išče novega kolesarskega župana, saj je prejšnjemu potekel mandat. Izbira ga nizozemska nevladna organizacija BYCS, ki povezuje skoraj 150 kolesarskih županov po vsem svetu.

matej praprotnik

Prijavil sem se, ker me moti, da smo javni prostor podredili motoriziranemu prometu. Kolodvorska ulica pred RTV Slovenija bi lahko bila kaj drugega kot parkirišče. A v svetu, v katerem prevladuje avto, teh priložnosti sploh ne vidimo več. Tudi na referendumu za umirjanje prometa bi glasoval za,« pravi in dodaja, da gre za izrazito neformalno funkcijo brez pooblastil. Težko bo vplival na boljšo infrastrukturo, to morajo graditi pravi župani in mesta. Lahko pa vpliva na to, da bo kolesarilo več ljudi.

»Poskušam dajati zgled, spodbujati ljudi, naj sedejo na kolo.« Tako je nastal tudi Kolobus Črnuče. Vsako sredo ob 8. uri zjutraj se zberejo pred pošto in skupaj odpeljejo proti Bavarskemu dvoru.