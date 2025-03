Matej Jošt: glasbenik, ki so ga zasvojile gore (Suzy)

»V otroštvu sem bil razpet med šolo in igro, a ves čas je v meni živela glasba. Za to so zaslužni starši, še posebno mama, ki je bila učiteljica glasbe na eni od osnovnih šol. Oče je bil aktiven član več moških pevskih zborov,« pove Matej Jošt, ki je v nižji glasbeni šoli končal vse letnike iz klavirja, tolkal in baritona.

»Ob tem sem se učil igrati še frajtonarico oziroma diatonično harmoniko, ki sem jo med letoma 2010 in 2012 igral v ansamblu Polet, v katerem je pela Darja Gajšek. Nato sem se pridružil skupini Slovenski express, ki je bila na sceni že nekaj let prej. S fanti smo do danes preigrali okoli 350 porok, igrali smo tudi na maturantskih plesih in drugih zabavah.

Matej rad planinari in osvaja naše gore.

Igra več instrumentov, tudi frajtonarico.

Pred dobrimi desetimi leti se je začela pisati še zgodba Erosov. Z Dejanom Korenakom sva skupaj študirala logistiko in še pred Erosi ustanovila kvartet z dvema pevcema. Ko sva k sodelovanju pritegnila Miho Lesjaka in je pristopil še basist Jože Sadek, so se rodili Erosi,« nam oriše nastanek skupine, ki je lani praznovala prvi okrogli jubilej.

Tudi Erosi nastopajo tako na porokah kot praznovanjih. »Ko smo leta 2015 posneli prvo skladbo z naslovom Kako naj jo pozabim, se je začela naša pot, po kateri hodimo še danes. Vsi ob tem nastopamo še vsak v svojem ansamblu oziroma skupini. Danes je to praksa vseh, ki živimo samo od glasbe. Je treba kar dobro delati,« pravi Matej, ki ima še zelo mlado družino.

Vloga očeta ga osrečuje

Pred kratkim se je s svojo Urško mudil v Benetkah.

Erosi imajo skupno devet otrok. Jože, Dejan in Matej imajo dva, Miha tri. »Moje življenje je pestro, saj imava z Urško sina Larsa, ki bo kmalu dopolnil dve leti, najmlajši Kevin šteje šele osem mesecev. Čeprav je naporno, je to obdobje najlepše, zavedam se, da bo še prehitro minilo. Vloga očeta me osrečuje, navdihuje in mi daje čudežno moč in energijo. Otroci so naše največje bogastvo in navdih,« se razneži. Vesel je, da imata z Urško veliko skupnih interesov in hobijev. Obožujeta naravo, planine in gore, uživata na izletih in odkrivanju novih krajev in destinacij.

»Pred kratkim sva bila v Benetkah na karnevalu, kar je bilo svojevrstno doživetje.« Meni, da si je treba kdaj vzeti čas zase, in otrokoma nič ne škodi, če malo zamenjata okolje ali preživita dan ali vsaj eno popoldne pri kateri od babic, ki komaj čakata, da dobita to priložnost. Matej obožuje tudi šport, še posebno gore.

Tako lepo družino ima Matej Jošt, ustanovni član skupine Erosi.

»Pogosto se odpravim v visokogorje, saj so dvatisočaki moja velika ljubezen. Tam je čisto drug svet, kjer se umirim, zadiham in popolnoma odklopim. Kdor tega še ni doživel, mu priporočam kakšno tovrstno avanturo in sam se bo prepričal, da bo ob povratku čisto drug človek. To vzljubiš celo do te mere, da te čez čas zasvoji, a seveda v pozitivnem smislu,« smeje prizna Matej, ki obožuje tudi košarko.

»Ta je zame alfa in omega športa,« pravi in doda, da je kot kratkohlačnik spremljal prvake v svetu in ligi NBA. »V mojih rosnih letih so bili najboljši Chicago Bullsi z Michaelom Jordanom na čelu, tudi Los Angeles – Lakersi, za katere zdaj igra naš ponos Luka Dončić,« sklene prijazen in simpatičen eros.