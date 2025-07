Matej in Urban Zemljič: bratska lepota na kvadrat (Suzy)

Podobnost ni naključna. DNK je v družini Zemljič naredila svoje in lepotni gen je oplazil oba sinova. Njuna vez se je krepila v otroštvu in ob odraščanju, tako je danes naveza med Matejem in Urbanom nepremagljiva. Slava starejšega brata ni načela odnosa, kvečjemu ga je še bolj utrdila, saj je kakšnega privilegija deležen tudi mlajši sorojenec.

Oba sta zelo zaposlena, igralec z umetniškimi projekti, študent z akademskimi podvigi, zato so skupni trenutki toliko bolj dragoceni. Po uspešno zaključenem magisteriju iz gradbeništva je Matej za nagrado povabil Urbana na uživaški oddih v Grčijo.

Tam sta se predajala udobju razkošnega hotela in se prelevila v strastna gurmana. Seveda ni šlo brez aktivnosti, kajti počitnice zanju niso izgovor, da bi zapostavila vzdrževanje kondicije. A kljub pohodom in odkrivanju lepega sta se osredotočila na kakovostno preživljanje časa v dvoje, kar je bilo zaradi zasedenosti v preteklem obdobju prava redkost.