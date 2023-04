Mate Brodar: Za glasbenikom ostaja le njegova pesem

Med ljubitelji dobre domače glasbe je Mate Bro že nekaj desetletij priznano ime, poznamo ga iz zasedb Wellblott, Da Phenomena, The Elevators, bil je del Magnificovega spremljevalnega benda, s Sestrami je pel na Eurosongu, z zasedbo Okustični, v kateri sta mu zadnja leta družbo delali Karin Zemljič in Jadranka Juras, so s ploščo Enkratna, neponovljiva dobili nagrado za album leta. Zdaj pa je s skladbama Lo fi jutro in povsem svežo Preblizu pleševa stopil na samostojno pot. Slednja je ravno te dni dobila svoj videospot.