MasterChef sodniki priznavajo: Žene so glavne

Kadar so kuharski mojstri na delu, vajeti prevzamejo njihove drage. Skrbijo za dom in otroke, pomembne pa so tudi pri vodenju družinskega podjetja. Brez njih bi se fantje težko s takšno strastjo in vnemo predajali ustvarjanju kulinaričnih vrhuncev. Naši trije mojstri, ki že vrsto let kraljujejo v šovu MasterChef, ženam in partnericam pripisujejo ključno vlogo, da v življenju vse teče čim bolj gladko. Ponosni in hvaležni so jim, da skupaj gradijo uspešne zgodbe, in ni jim težko priznati, da so doma one njihove šefice.