MasterChef Anže Kuplenik: kuhal tudi po 17 ur na dan

MasterChefuje uspelo nekaj, kar ni še nikomur s tem nazivom pred njim – izdal je kuharsko knjigo. Idejo je dobil med spomladansko karanteno, k uresničitvi pa ga je med drugim gnalo dejstvo, da bo aktualni masterChef zaradi prekinitve snemanja oddaj nekoliko dlje kot njegovi predhodniki. In je zavihal rokave.»Na začetku si nisem znal prestavljati, koliko truda bo treba vložiti v to, da bo na koncu zadeva izpadla, kot sem si želel,« pravi Anže, ki mu najtrši oreh ni predstavljalo pisanje receptov, največ časa so mu vzeli priprava in kuhanje ter fotografiranje jedi. »V kuhinji sem bil dobesedno cele dneve – tudi po 17 ur na dan,« razloži. A se je izplačalo, v knjigi Chef svoje kuh'ne je tako zbral 53 receptov vsakdanjih in preprostih jedi v modernejši izvedbi.»Zaradi trenutnih razmer smo spet v obdobju, ko bo marsikdo več časa preživel v kuhinji,« meni kuharski mojster, ki upa in si želi, da se bodo njegove jedi znašle na krožnikih vseh, ki radi razvajajo svoje domače in prijatelje, zato je bralcem in preizkuševalcem svojega dela izdal kar nekaj malih skrivnosti uspešnih kuharjev.