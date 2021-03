Maščevanje za nezvestobo

Štiri leta po ločitvi je Patrizia naročila umor nekdanjega moža.

Po zaslugi filma House of Gucci, ki novembra prihaja v kinematografe, je letos znova v ospredju slovita črna vdova, nekdanja žena dediča Guccijevega imperijaRazvajen in poslovno ne najbolj sposoben dedič je leta 1995 iz svoje pisarne v središču Milana stopil na ulico, v tistem pa ga je s tremi streli v tilnik ubil plačani morilec. Kdo je naročil umor, je dolgo ostala skrivnost. Nazadnje se je izkazalo, da je bila to njegova nekdanja žena, s katero sta bila takrat že štiri leta ločena. Par, ki je imel dve hčeri,(rojeno 1977.) in(rojeno 1981.), zadnja leta pred ločitvijo ni živel skupaj, saj se je poslovnež in plejboj po 12 letih zakonskega življenja lepega dne odselil k mlajši ljubici, s katero je ženo varal že leta.Patrizii je bil ob ločitvi dodeljen milijon evrov letne preživnine, kar se ji je zdelo premalo. Maurizio, ki je modno kraljestvo pogubil in prodal, se je po ločitvi začel znova poslovno postavljati na noge, nato pa ga je doletela nepričakovana smrt. Patrizia, ki ji je pri naročilu umora pomagala vedeževalka, je morala v zapor, od koder so jo izpustili po 18 letih, in sicer 2016.Na računu jo je pričakalo okoli 16 milijonov funtov, vendar je morala danes 72-letnica precejšen znesek vrniti državi.