Masaža Nuške Drašček z glasom (Suzy)

Do zadnjega kotička so obiskovalci napolnili Narodni muzej. Nastop operne pevke Nuške Drašček je bil najboljši razlog za užitke ob njenih vokalnih bravurah. Recital je bil čisti presežek, saj se ljudje niso mogli načuditi slišanemu. Po koncertu so drug za drugim razlagali, da se jim je ves program ježila koža in so doživljali nekakšno masažo z glasom. Takšnega mnenja je bila tudi legenda slovenske popevke, avtorica najlepših besedil, elegantna Elza Budau. Z Nuško sta dobri prijateljici in ne zamudi priložnosti, da ji prisluhne. Med vrsticami nam je zaupala, da je Draščkova ena redkih izvajalk, ki zna v popolnosti ujeti čustvenost njenih besedil. O tem smo se lahko že večkrat prepričali, poleg pevke in igralke je po novem še 'maserka'.