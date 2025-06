Maša Medik: Nisem samska, ampak ... (Suzy)

Maša Medik, ki je nekdaj polnila radijske valove s svojo glasbo, se danes na spletu oglaša kot promotorka zdravega načina življenja in skrbi zase. Nedavno je odprla okence za vprašanja sledilcev in seveda naletela na najpogostejše: ali je samska. »Imam družino, živim skupaj z očetom svojega otroka, najina zveza je zelo resna,« je razložila 41-letnica.

»Ko sva se spoznala, sem bila še precej medijsko izpostavljena, on si tega ni želel. To spoštujem, zato ga že od vsega začetka ne izpostavljam. To je stvar osebne odločitve. Sama nikogar ne sprašujem, kdo je njihov partner. Če to izvem, se ne naučim nič novega, s tem ne zrastem. Zato se osredotočajmo raje na informacije, ki nam spreminjajo življenje na bolje,« je pozvala sledilce.

Med vprašanji se je znašlo še eno zelo osebno, ki se tiče njenega življenja izpred dvajsetih let, najverjetneje povezano z njenim kratkotrajnim zakonom z obsojencem Kristijanom Kamenikom. »Ta informacija zate, dragi spraševalec ali spraševalka, ne bo spremenila popolnoma ničesar, zato nanjo ne bom odgovorila,« je prijazno dejala in se raje posvetila zdravemu življenju.