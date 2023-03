Martina Navratilova premagala raka in načrtuje družino

Šestinšestdesetletna Martina Navratilova, ki je ena najboljših teniških igralk vseh časov, je v svoji karieri osvojila kar devetinpetdeset grand slamov. Januarja letos je prejela grozljivo diagnozo raka na grlu in prsih. Novica jo je pretresla, a se je kot prava borka na glavo pognala v boj in zdaj sporočila, da je bolezen premagala. Čeprav je imela veliko srečo, da so raka odkrili v prvem stadiju, se je bala, da ne bo dočakala božiča.

Teniška šampionka na vrhuncu kariere v osemdesetih letih.

»Tri dni sem bila v popolni paniki,« je povedala. »Začela sem razmišljati, kaj vse bi rada storila, če mi je ostalo le še leto dni življenja. Zvenelo bo zelo plehko, ampak pomislila sem: 'Kateri res hud avto si želim voziti, če imam samo eno leto življenja?'« Martina je že leta 2010 zbolela za rakom na prsih in ga uspešno premagala, letos pa je zaradi diagnoze na stranski tir po­stavila načrt, da z ženo Julio Lemigova, nekdanjo miss Sovjetske zveze, posvojita otroka. Zdaj upa, da bosta to vseeno lahko storili in spet na polno uživali življenje.