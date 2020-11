Martin Korošec: Otroci so zdaj cele dneve pred zasloni

Svetovalec za digitalni marketing Martin Korošec, ki je svoji zbirki knjig pred kratkim dodal še priročnik Digitalni marketing od A do Ž, nas bolj kot pred morebitnimi nevarnostmi oglaševanja svari pred odvisnostjo od digitalnih orodij. Statistike pravijo, da na družabnih omrežjih preživimo od štiri do pet ur na dan, epidemija pa je prikovala pred računalniške zaslone tudi tiste, ki so pred tem svoje delo še lahko izvajali drugače. Nič čudnega torej, da je spletni marketing po eni strani postal najpomembnejši kanal za oglaševanje, po drugi pa pomembna spretnost, ki ima veliko prednost tudi pri iskanju ...