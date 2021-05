Martin Golob priporoča dobre vile

Moli in delaj!

je najverjetneje najbolj priljubljeni duhovnik v Sloveniji. A tudi on, tako kot vsi drugi smrtniki, pomladne dneve preživlja na vrtu, z rokami globoko v zemlji in v upanju, da mu bo letina naklonjena.Pred kratkim je svojo fotografijo z vrta objavil tudi na družabnih omrežjih, kjer je pozval k molitvi in delu. To je tisto, kar bi morali namreč početi vsi, meni. Povsem mimogrede je svojim sledilcem priporočil še vile, ki so se pojavile na fotografiji z njim.»Prodajajo jih v kmetijski zadrugi. Ful so dobre!« je obljubil. Sodeč po komentarjih, ki so se usuli, se kot dober kristjan res ni zlagal. A kot je dejal eden od njih: če so zlate, že morajo biti dobre. Mi mu želimo predvsem, da bi mu letina zlato obrodila.