Marko Špiler in Franko Bajc: zmagovalca v savni

Marko Špilar in Franko Bajc sta se ovila v brisačo in se v dvoje podala v savno, da iz sebe preznojita vso energijsko navlako, ki se je nabrala po napornih podvigih. Med druženjem sta lahko tudi preverila, kdo ima bolj izklesane mišice in bolj poraščen prsni koš, ter klepetala o izkušnjah z eksotičnega premagovanja poligonov.

Ob tem sta se veliko smejala ob obujanju spominov na zabavne prigode, zaradi katerih sta lažje preživela naporne mesece daleč od doma. Vročina in visoka vlaga jima je še vedno blizu, saj sta v savni zlahka zdržala, dokler jima peščena ura ni sporočila, da je skrajni čas za hlajenje glave.