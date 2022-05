Marko Soršak - Soki že 15 let živi svoje sanje

Pet sekund je dovolj, da spoznaš, kaj ti je v življenju namenjeno, je že večkrat poudaril glasbenik Marko Soršak - Soki, ki ga javnost pozna tudi po dobrodelnih akcijah.

»Dovolil sem si upati, verjeti, vztrajati.«

Pet sekund je bilo namreč dovolj, da je že kot osnovnošolec ob poslušanju bobnarskega uvoda v skladbo You Could be Mine skupine Guns N' Roses spoznal, da si želi v rokah vihteti bobnarske palice. In danes živi rokersko življenje v skupini Elvis Jackson.

»Petnajst let sem že v družbi primorskih fantov. Aprila 2007 sem bil poklican na avdicijo, mesec dni pozneje so mi sporočili, da sem v skupini. Lahko rečem, da je to eno lepših daril v mojem glasbenem življenju. Morda sem imel srečo, morda dovolj znanja ali so me vzeli, ker sem jim rekel, da nimam službe in da se ne nameravam zaposliti,« se spominja Soki.

»Dovolil sem si upati, verjeti, predvsem pa vztrajati. Videl sem velike odre, igral z velikimi skupinami po Evropi, spoznal svoje idole, si nabral ogromno izkušenj in dobil svoj vzdevek – Soki,« se še zasmeji ob svoji posebni obletnici.