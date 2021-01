Marko Pogačnik: Elito lahko razorožimo z odpiranjem srca

EKOLOG IN UNESCOV UMETNIK ZA MIR

V času Zemljine preobrazbe imamo možnost velikega preskoka v človeški evoluciji. Toda če želimo stopiti s poti v prepad in sesti na 'svetlobni vlak', moramo prevetriti znanstvene in verske dogme in začeti sodelovati z vzporednimi svetovi, poudarja umetnik, ki je poleg oblikovanja slovenskega grba znan po tem, da je razvil litopunkturo – akupunkturo pokrajine prek svojih kozmogramov, znamenj z večdimenzionalnim sporočilom. »Čeprav nas želijo vladajoče elite ohraniti v starem, jih lahko razorožimo z odpiranjem srca, tako da imamo radi sebe in drugim pokažemo, da imamo tudi njih. Srce se potem samo od sebe odpre. Za to se je treba zgolj odločiti in to pogumno storiti,« poziva.