Marko Milič prekipeva od ponosa: Tara je diplomirala (Suzy)

Marko Milič je bil pred desetletji prvi Slovenec, ki je zaigral v najprestižnejši košarkarski ligi NBA. Svoje čase je bila odlična košarkarica tudi njegova žena Vesna, vendar se je poslovila od vrhunskega športa, da mu je lahko stala ob strani in rodila tri hčerke, ki so tudi športnice in so že zelo zgodaj vzljubile tenis.

Njuna najstarejša hči Tara Katarina je šla zaradi športa v ZDA. V Indiani je na Univerzi Purdue podpisala pogodbo in študirala menedžment ter ob tem še naprej predano trenirala tenis. Čeprav je ves čas trdo trenirala in tekmovala, je opravila tudi vse študijske obveznosti in nedavno diplomirala. Seveda sta jo na njeni poti podpirala tudi oče in mama. Vesna je zaradi hčerk brez slabe vesti pustila službo in jih podpirala na njihovi poti. Zdaj, po diplomi najstarejše, ji bo nekoliko lažje.