Mark Jacob Cavazza o prihodnosti

Sin priljubljenega slovenskega igralcain vnuk legendarnega, nekaj let dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa.Mladenič sicer ni zakorakal po poti svojega očeta in dedka, saj je njegovo srce v prvi vrsti predano glasbi – med drugim je v enem letu izdal kar dva albuma, ki navdušujeta ljubitelje hiphop scene –, a kljub temu vedno znova navdušuje z drobtinicami iz svojega zasebnega življenja. Pred časom je denimo razkril, da je služil vojaški rok na Finskem.»Spoznal sem super ljudi, kulturo, se naučil jezika in dobil zares veliko navdiha v letu, ki sem si ga vzel samo zase,« je povedal o nepozabnem obdobju v tujini. Tokrat je zveste oboževalke in oboževalce na instagramu navdušil, ko je nekomu na vprašanje, kje se vidi čez pet let, v filmu ali glasbi, odgovoril: »V kuhinji svoje restavracije!«