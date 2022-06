Mario Pešić je po ascendentu čustven, občutljiv, topel, družinsko usmerjen človek, ki je lahko včasih tudi malce zamerljiv. Njegova vladarica je namreč spreminjajoča se Luna. Je sicer v prizemljenem kozorogu, enem najbolj zdravorazumskih znamenj, ki stojijo z nogami trdno na tleh, a ker je v konjunkciji z Neptunom, je navznoter mehka, sočutna, senzibilna, srčna in intuitivna duša. Ker je del stelija z Luno tudi strogi in realni Saturn, Sonce in Jupiter pa sta v biku, se zdi, da je njegov življenjski izziv uravnovesiti dve skrajnosti svoje poti in značaja. En del njega je namreč mentalen, neču...