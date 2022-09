Mario Galunič se vrača na male zaslone

Sredi septembra se bo na TV-zaslone vrnil priljubljeni kviz Joker, tekmovalce pa bo tudi v osmi sezoni skozi vse izzive spremljal Mario Galunič, prvi obraz razvedrilnega programa in prekaljen televizijec, ki smo ga v zadnjih treh desetletjih občudovali v številnih voditeljskih vlogah.

Z nacionalko je začel sodelovati leta 1992, sprva kot novinar pri novi oddaji Informativnega programa RPL in kmalu tudi kot sodelavec Razvedrilnega programa TV Slovenija, kamor ga je povabil takratni odgovorni urednik Mito Trefalt. Poleg številnih odmevnih oddaj, ki so se vpisale v zgodovino razvedrilnega programa, je vodil še mnoge dogodke in festivale, kot so MMS, Slovenska popevka in EMA.

Leta 1996 je prevzel voditeljske vajeti oddaje ZOOM (Zabava okrog osmih pri Mariu), ki jo je vodil vse do leta 2001.

Oddaja Spet doma je bila na sporedu sedem let, najuspešnejše rubrike so bile Bitka talentov, Zvezde plešejo, Med dvema zboroma, nepozabna pa je bila tudi Ana Liza.

Da je resnično vsestranski voditelj, je Mario dokazal v kvizu Moja Slovenija, v katerem sta se ekipi znanih Slovencev pomerili v družabnih igrah.

Po svojem prvem začasnem umiku iz javnosti leta 2003 po koncu oddaje Mario se je lotil vodenja sobotne oddaje Avtoportret, ki pa ni izpolnila njegovih pričakovanj. »Takrat sem se počutil kot v konzervi,« je priznal.

V letih 1996, 1997, 1998, 1999 in 2004 je prejel pet viktorjev, štiri za najbolj priljubljeno televizijsko osebnost in viktorja za najboljšega voditelja zabavne TV-oddaje.