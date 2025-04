Mario Galunič pomlad pričakal na rajski plaži (Suzy)

Eden najbolj priljubljenih televizijskih voditeljev in dolgoletni obraz slovenske zabavne scene je znan tudi kot strastni popotnik. Ob koncu naporne sezone urednikovanja in nastopanja pred kamerami se Mario Galunič rad poda v daljne kraje.

Zadnje čase je na seznamu Azija. Tam se umakne od vrveža in nadlog, povezanih s slavo. Čeprav ga mnogi poznajo kot perfekcionista in izjemnega profesionalca, ki že leta soustvarja razvedrilni program, je v prostem času preprost raziskovalec sveta. Navdušujejo ga sončni zahodi nad oceanom, počasno življenje otočanov in neokrnjena narava.

Njegova pomlad je letos zaznamovana s toplim peskom pod nogami, šumenjem valov in neprecenljivim občutkom svobode, ki ga lahko ponudi le pravo potovanje. Z njega se bo vrnil prerojen in pripravljen za še en krog kviza Joker.