Maratonka Kazimira Lužnik: življenjska volja, da te kap! (Suzy)

Neuničljiva Korošica Kazimira Lužnik si je lani za 90. rojstni dan zaželela preteči polmaraton na ljubljanskem maratonu. A je morala udeležbo odpovedati zaradi bolezni.

Vendar si je, takoj ko je lahko, spet obula superge in šla nabirat kondicijo. Tako je komaj čakala majsko soboto, ko se ji je nadvse mudilo v Radence, kjer sredi maja od daljnega leta 1981 organizirajo maraton. Letos ga je pripravljalo kar 1100 ljudi, na njem je teklo 7773 ljudi iz 30 držav. Najstarejša je bila ravno Kazimira, ki bo avgusta praznovala 91. rojstni dan. Z nasmehom je pritekla v cilj 10-kilometrske razdalje, kjer jo je bučno pozdravila množica tekačev in navijačev.

Teči je začela šele pri 47 letih in nanizala kopico odličnih rezultatov v maratonih in polmaratonih. Niso je ustavile niti hude življenjske preizkušnje, nazadnje smrt ljubljenega moža. Ravno tek ji je pomagal lajšati žalost in ji vrnil voljo do življenja.