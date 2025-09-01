Manja Stević predstavila svojega fanta (Suzy)

Razočaranja nad neuspešnimi partnerstvi ne morejo trajati v nedogled. To je na srečo izkusila Manja Stević. Voditeljica jutranje oddaje na Planetu se je le opogumila in delila fotografski utrinek iz zasebnega življenja. Dovolila nam je, da pobliže spoznamo njenega srčnega izbranca Matijo Feista, s katerim uživa v ljubečem razmerju. Končno ima ob sebi moškega, kakršnega si je dolgo želela, saj jo zasipava z nežnostjo in pozornostjo.

Prijateljice zgovorne in modno ozaveščene Ljubljančanke so navdušene nad izbiro in so nam zaupale, da je zares srečna. Marsikdo je začuden, da še vedno nosi priimek nekdanjega moža, s katerim ima sinova dvojčka. Odgovor je preprost. Tako se je odločila, saj imata z bivšim korekten odnos, in dokler ne bo prišel pravi, bo ostala Stević. Kdo ve, morda bo že kmalu postala Manja Feist, kar bi se lepo podalo njeni osebnosti, kajti v resnici je prav fejst punca.