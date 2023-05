Manj seksa, več mode (FOTO)

Namesto Seksa v mestu imamo zdaj že drugo sezono ... In kot bi mignil, ki na naše zaslone prihaja junija. Ker se nadaljevanka snema na newyorških ulicah, je kakršnekoli kvarnike preprosto pretežko prikriti, zato že vemo, da se bosta Carrie (Sarah Jessica Parker) in Aidan (John Corbett) spet združila in bo naša najljubša in najbolje plačana kolumnistka vseh časov ponovno srečna, njene omare pa bodo še vedno in znova polne najnovejše, osupljive mode in seveda čevljev.

Tokrat bo postala celo mačja mama.

Izvedeli smo še, da se bo Carrie očitno na neki točki tudi preselila in posvojila mačkona, ki mu bo dala ime Shoe (Čevelj). Med že znane soigralke, med katerimi sta tudi Kristin Davis in Cynthia Nixon, se bodo vrnile tudi Carriejina nova prijateljica Seema (Sarita Choudhury) ter Mirandina profesorica dr. Nya (Karen Pittman) in ljubimka Che (Sara Ramirez). Med posebne goste v drugi sezoni se je uvrstil tudi Tony Danza. Igral bo očeta lika, ki naj bi ga Che igrala v novi nadaljevanki. V kaj vse se bodo dekleta zapletla tokrat, pa bomo izvedeli že čez mesec dni. Do takrat pa uživajte v modi, ki bo seveda spet vrhunska.

Kot vedno bo najlepše oblečena.

Charlotte se bo sredi sneženega viharja ukvarjala s hčerino željo, da izgubi nedolžnost.

Sarita Choudhury igra Seemo, ki je Carriejina nova prijateljica.