Manj na odru, več na morju in v hribih

Prisrčniki sredi ljubljanske tržnice, kjer so snemali videospot za novo polko.

Sestrične na kupu (od leve) Karmen Križan, Klara Lorger in Aleksandra Križan

Nekateri pa niso povsem odložili inštrumentov. Če ne igrajo na kakšni poroki, je to poletje več časa tudi za ustvarjanje novih skladb in snemanje videospotov. Prav tega so se lotili Prisrčniki, ansambel, v katerem so združili moči mladi glasbeniki vse od Prlekije do Oplotnice, kot se sami radi pohvalijo. Prisrčniki so sredi Ljubljane posneli videospot za svojo novo polko Vedno, ko objame me, v njej pa sta glavni vlogi zaljubljencev odigrala njihova prikupna pevkain. Na hrvaški obali, konkretno v Pakoštanih, pa sta dopust preživljali, pevka Dolenjskih 5, in, pevka Petovia kvinteta, in si, kot sta nam zaupali, nabrali novih moči za jesen, ko se obeta nekaj festivalskih nastopov.Prav tako jo je na morje s svojim sinom, a le za en dan, mahnil velenjski harmonikar, izdelovalec harmonik in učitelj. Na Roblek, kot je naslov znane Avsenikove polke, pa je odšel harmonikar in vodja Ansambla Viharnik. No, ne ravno sam, z njim je bila njegova soproga, kot se spodobi, saj besedilo znane polke, ki jo je sam odigral že neštetokrat, opeva, kako »bo na Roblek odšel in ženo s sabo vzel«.Na Triglav pa jo je mahnil, kot se spodobi za vsakega pravega Slovenca, kitarist Ansambla Vihar. Tudi on na Triglavu ni bil sam, temveč so bili z njim glasbeni prijatelji s Koroške, ki so zaigrali Avsenikovo Na Golici, ki je z vrha Aljaževega stolpa imenitno zvenela, navkljub megli in vetru. No, tisti, ki ostajajo varno na tleh, pa si lahko v teh dneh privoščijo prijetno ohlajen vrček piva, brez skrbi, da bi morali že naslednji trenutek sesti v avto in odbrzeti na kakšno veselico. Tako smo ob pivu ujeli pevki(Ansambel Vihar) in, pevko Veselih Begunjčanov.