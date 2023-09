Manipulatorski Kanye West: obseden z nadzorom (Suzy)

Da se raper Kanye West že nekaj časa sooča z demoni duševnega zdravja, je dobro znano, saj se dizajner, pridigar in glasbenik zapleta v vedno nove škandale. Več kot očitno je tudi obseden z vizualno podobo partneric, saj se je pri vsaki doslej lotil popolne preobrazbe, s trenutno izbranko, avstralsko arhitektko Bianco Censori, pa dosega nove višave.

Osemindvajsetletnica se sicer od nekdaj rada oblači provokativno, a je v odnosu z njim postala povsem drugačna. Postrigla in pobarvala si je lase, ves avgust pa sta v Italiji redno vzbujala ogorčenje domačinov, ko se je po ulicah sprehajala v prozornih oblačilih. Naši sosedje imajo namreč zakon, po katerem je zagrožena kazen deset tisoč evrov ali celo zapor za tovrstno razgaljenje, predvsem v bližini otrok.

Bianco lahko doleti huda kazen ali celo zapor zaradi nespodobnosti v bližini otrok.

A Bianca, ki je na številnih fotografijah videti žalostna in ponižana, še zdaleč ni edina, ki jo je to doletelo. Že njegova bivša žena Kim Kardashian je morala v solzah iz svoje omare pometati najljubše kose in jih nadomestiti z njegovo izbrano estetiko. »Ko se moram zdaj po ločitvi sama obleči, dobim kar napad panike,« je priznala.

Kim je pod njegovo taktirko povsem spremenila slog oblačenja.

Julia Fox, s katero je hodil takoj po ločitvi od resničnostne zvezdnice, je povedala, da je nekaj dni po njunem srečanju prav tako premetal vso njeno garderobo in ji izbral povsem nove kose. Povsod sta se pojavljala koordinirano oblečena in Julia je celo po njunem razhodu obdržala bizarni slog.

Julia je edina, ki je obdržala bizarni stil.

Psihiatri in strokovnjaki za odnose pa opozarjajo, da so vse to znaki narcisističnega vedenja in da je Kanye več kot očitno obseden s popolnim nadzorom, partnerice pa vidi le kot svoj modni dodatek, zato se morajo povsem ujemati z njegovo vizijo. Nekateri celo menijo, da ustvarja kopije, saj so si dekleta med seboj v določenih vidikih zelo podobna. Z Bianco sta se poročila in si izmenjala prstana, a uradnih dokumentov nista vložila, skupaj pa sta že od začetka leta. Kako dolgo bo ta toksična naveza trajala, pa bomo že videli.